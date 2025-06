LA VOIE VERTE DE L’ARMAGNAC Condom Gers

LA VOIE VERTE DE L’ARMAGNAC Condom Gers 1 juillet 2025

LA VOIE VERTE DE L’ARMAGNAC

LA VOIE VERTE DE L’ARMAGNAC 5 place St Pierre 32100 Condom Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

La voie verte de l’Armagnac, très facile d’accès et de faible dénivelé, permet à chacun de découvrir les richesses d’un environnement naturel et bâti préservé dans le cadre d’activités sportives, de loisirs et de détente.

http://www.tourisme-condom.com/ +33 5 62 28 00 80

English :

The Armagnac Greenway, which is very easy to access and not very steep, allows everyone to discover the richness of a preserved natural and built environment within the framework of sports, leisure and relaxation activities.

Deutsch :

Der grüne Weg des Armagnac, der sehr leicht zugänglich ist und nur geringe Höhenunterschiede aufweist, ermöglicht es jedem, im Rahmen von Sport-, Freizeit- und Erholungsaktivitäten den Reichtum einer geschützten natürlichen und baulichen Umwelt zu entdecken.

Italiano :

La Greenway dell’Armagnac, di facile accesso e a bassa pendenza, permette a tutti di scoprire la ricchezza di un ambiente naturale e costruito preservato nell’ambito di attività sportive, ricreative e di relax.

Español :

La Vía Verde de Armagnac, de muy fácil acceso y escaso desnivel, permite a todos descubrir la riqueza de un entorno natural y construido preservado en el marco de actividades deportivas, de ocio y de relajación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-09 par Comité Départemental du Tourisme du Gers en Gascogne