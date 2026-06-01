La voie verte des villas médicéennes : vues et connexions entre les jardins de Castello et Petraia, Giardino di Castello, Sesto Fiorentino

La voie verte des villas médicéennes : vues et connexions entre les jardins de Castello et Petraia Dimanche 7 juin, 10h00 Giardino di Castello Firenze

Réservation obligatoire à [info@firenzegreenway.com](mailto:info@firenzegreenway.com)

Départ à 10h00 au : accès au viottolone de la Villa Médicis de Castello, Via Reginaldo Giuliani, 516, 50141, Florence FI Max 28 participants. Vous recommandez des chauss

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Un itinéraire inédit entre les jardins de la Villa Medici di Castello et de la Villa Medicea della Petraia. Un chemin lent entre les jardins historiques et le paysage, à la découverte des vues et des connexions entre les deux villas.

Du viottolone de la Villa Médicis de Castello, traversé le jardin historique, on accède exceptionnellement à la liaison qui mène vers la Villa Médicis de la Petraia, en parcourant l’avenue des tilleuls immergé dans le paysage vallonné sur les pentes du mont Morello.

Vous descendez ensuite dans le jardin de la Petraia pour continuer sur un chemin en anneau qui, passant devant la Villa Corsini, vous ramène au point de départ.

L’itinéraire, rendu possible par une ouverture extraordinaire, s’insère dans le premier tronçon du Greenway des Villas Médicis, proposant une expérience dans le paysage historique, où la conception des jardins et du paysage se mêle aux transformations du temps, se révélant à travers des visuels et des connexions entre les deux villas.

L’initiative est réalisée par l’association Firenze Greenway en collaboration avec l’Institut autonome Ville et résidences monumentales florentines.

Giardino di Castello via di castello, 44, 50141, Firenze Sesto Fiorentino 50019 Firenze Toscana 055452691 https://cultura.gov.it/luogo/giardino-della-villa-medicea-di-castello https://www.facebook.com/giardinovillamediceadicastello;https://www.instagram.com/il.giardino.di.villadicastello/ [{« type »: « email », « value »: « info@firenzegreenway.com »}]

Un itinéraire inédit entre les jardins de la Villa Medici di Castello et de la Villa Medicea della Petraia. Un chemin lent entre les jardins historiques et le paysage, à la découverte des vues et des

©Ville e Residenze monumentali fiorentine