La Voie Verte du Ferrain – découverte en balade européenne guidée Tourcoing Tourcoing

La Voie Verte du Ferrain – découverte en balade européenne guidée Samedi 20 septembre, 10h00 Tourcoing Nord

Gratuit, sur inscription à contact@interphaz.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez le patrimoine architectural et culturel d’une ancienne voie ferrée transformée en voie verte. Entre ponts réhabilités, haies bocagères, oiseaux et insectes, réseau de chaleur souterrain et une étonnante maison Schtroumpfs, laissez-vous surprendre par ce parcours insolite !

Vous apprendrez aussi plus sur les actions de verdissement de la MEL, et sur comment les fonds européens ont contribué à ce projet d’envergure.

Rendez-vous à 10h, station de métro Mercure (M2) à Tourcoing.

Balade commentée jusqu’à la rue de Béthune à Tourcoing (environ 3 km).

Des transports en commun permettent de rejoindre facilement le métro depuis le point d’arrivée.

Tourcoing 445 Boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@interphaz.org »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Interphaz