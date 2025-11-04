La Voisine Châteauroux
La Voisine Châteauroux mardi 4 novembre 2025.
La Voisine
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : 22 – 22 – 27 EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Avec « La Voisine », les 4 personnages vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Laissez-vous porter par cette comédie de boulevard où kung fu et comédies musicales ne font pas bon ménage.
Fallait pas l’inviter ! Il veut se débarrasser de son frère mais pour ça il n’a qu’une seule solution… La voisine ! Ça va déménager…
Thomas, jeune et bel avocat, annonce à son frère Mika, sans emploi et qui vit à ses crochets depuis… trop longtemps, que sa nouvelle petite amie vient s’installer dans leur appartement.
La réaction de Mika est fidèle à lui même… Déroutante !
Une seule solution pour s’en débarrasser la voisine. 22 .
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
English :
With « La Voisine », the 4 characters will give you a run for your money. Let yourself be carried away by this boulevard comedy where kung fu and musicals don’t mix.
German :
Mit « La Voisine » (Die Nachbarin) werden Ihnen die vier Charaktere einiges abverlangen. Lassen Sie sich von dieser Boulevardkomödie mitreißen, in der sich Kung Fu und Musicals nicht gut vertragen.
Italiano :
In « La Voisine », i 4 personaggi vi daranno filo da torcere. Lasciatevi trasportare da questa commedia da boulevard in cui kung fu e musical non vanno d’accordo.
Espanol :
En « La Voisine », los 4 personajes le darán un repaso. Déjese llevar por esta comedia de bulevar donde el kung fu y los musicales no se mezclan.
L’événement La Voisine Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme