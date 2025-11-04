La Voisine Châteauroux

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 22 – 22 – 27 EUR

Avec « La Voisine », les 4 personnages vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Laissez-vous porter par cette comédie de boulevard où kung fu et comédies musicales ne font pas bon ménage.

Fallait pas l’inviter ! Il veut se débarrasser de son frère mais pour ça il n’a qu’une seule solution… La voisine ! Ça va déménager…

Thomas, jeune et bel avocat, annonce à son frère Mika, sans emploi et qui vit à ses crochets depuis… trop longtemps, que sa nouvelle petite amie vient s’installer dans leur appartement.

La réaction de Mika est fidèle à lui même… Déroutante !

Une seule solution pour s'en débarrasser la voisine.

English :

With « La Voisine », the 4 characters will give you a run for your money. Let yourself be carried away by this boulevard comedy where kung fu and musicals don’t mix.

German :

Mit « La Voisine » (Die Nachbarin) werden Ihnen die vier Charaktere einiges abverlangen. Lassen Sie sich von dieser Boulevardkomödie mitreißen, in der sich Kung Fu und Musicals nicht gut vertragen.

Italiano :

In « La Voisine », i 4 personaggi vi daranno filo da torcere. Lasciatevi trasportare da questa commedia da boulevard in cui kung fu e musical non vanno d’accordo.

Espanol :

En « La Voisine », los 4 personajes le darán un repaso. Déjese llevar por esta comedia de bulevar donde el kung fu y los musicales no se mezclan.

