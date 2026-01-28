La voisine du 1er Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

La voisine du 1er

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

En février, le Théâtre de la Gare vous proposera 2 événements

Vous avez aimé la cage aux folles ? Vous allez adorer la Voisine du 1er.



Une nouvelle voisine, fraîchement installée et dotée d’une grande expressivité, se présente à son voisin célibataire, plutôt amical.



Commence alors un jeu subtil de séduction, donnant lieu à des situations cocasses. Ils se jaugent, se testent, s’observent, découvrent au passage des points communs. Ce spectacle promet des éclats de rire assurés.





Une comédie La Voisine du 1er précédée d’un apéritif dînatoire offert à 20h. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In February, the Théâtre de la Gare will be hosting 2 events

