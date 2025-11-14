LA VOISINE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

LA VOISINE Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

A LUCE PRÉSENTE : LA VOISINEThomas, jeune et bel avocat, annonce à son frère Mika, sans emploi et qui vit à ses crochets depuis… trop longtemps, que sa nouvelle petite amie vient s’installer dans leur appartement.La réaction de Mika est fidèle à lui même… Déroutante !Une seule solution pour s’en débarrasser : la voisine.Avec La Voisine , les 4 personnages vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Laissez-vous porter par cette comédie de boulevard où kung fu et comédies musicales ne font pas bon ménage.

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36