La voix de Hind Rajab – Ciné-débat Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 20:00 –

Gratuit : non 4 € à 6,30 € 4 € à 6,30 € Billetterie : cinemalebeaulieu.com Tout public

« La voix de Hind Rajab » – Drame de Kaouther Ben Hania (Tunisie, France) 1h29avec Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury, Amer Hlehel Lion d’Argent – Grand Prix du Jury, Mostra de Venise 2025 29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab. La réalisatrice de La belle et la meute, L’Homme qui a vendu sa peau et plus récemment Les Filles d’Olfa, livre ce film tel un cri, pour témoigner, réveiller les consciences, se dresser face à l’injustice, sans jamais céder à la reconstitution voyeuriste. Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice Kaouther Ben Hania, animé par le journaliste de Télérama Samuel Douhaire, retransmis depuis le Cinéma Le Méliès de Montreuil.

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com