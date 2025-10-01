La voix de Melba, concert dessiné Salle des concerts Le Mans
La voix de Melba, concert dessiné Salle des concerts Le Mans mercredi 1 octobre 2025.
La voix de Melba, concert dessiné
Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2025-10-01 17:00:00
fin : 2025-10-01 18:00:00
2025-10-01
Né de la rencontre entre deux artistes autour de l’album éponyme, lauréat du Livre Vert-Le Mans 2024, le concert dessiné conte l’histoire de la petite ourse Melba. Morgane de Cadier, autrice-illustratrice, et Clelia Vega, chanteuse-compositrice tissent une narration poétique et immersive, mêlant musique, peinture et lecture. Un moment suspendu, pour petits et grands.
17h Salle des concerts
À partir de 6 ans .
