La voix de Melba, concert dessiné Salle des concerts Le Mans mercredi 1 octobre 2025.

La voix de Melba, concert dessiné

Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

Spectacle

Né de la rencontre entre deux artistes autour de l’album éponyme, lauréat du Livre Vert-Le Mans 2024, le concert dessiné conte l’histoire de la petite ourse Melba. Morgane de Cadier, autrice-illustratrice, et Clelia Vega, chanteuse-compositrice tissent une narration poétique et immersive, mêlant musique, peinture et lecture. Un moment suspendu, pour petits et grands.

17h Salle des concerts

À partir de 6 ans .

Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

