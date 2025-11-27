La Voix des Indés : atelier linogravure avec Roland Cros Bibliothèque Václav Havel Paris

En tant que photographe dans les années 1980/90, Roland Cros a réalisé plusieurs séries d’images qui ont été publiées dans la presse française et qui ont fait l’objet d’édition de livres. Ce travail documentaire a notamment porté sur la boxe, le rugby, la corrida, la scène punk française et particulièrement le groupe Bérurier Noir. Réalisateur de films documentaires éducatifs dans les années 2000, il parcourt de nombreuses régions du monde pour tenter d’en décrire la complexité en privilégiant la parole des habitants. Il a aussi réalisé des séries de formats courts pour la Cité des sciences et de l’industrie. Depuis les années 1990 et parallèlement à ces activités de photographe et de documentariste, il pratique sans discontinuer la gravure sur bois, sur lino mais aussi la gravure à la tronçonneuse. Ce travail a débouché sur des illustrations pour la presse, le théâtre et de nombreuses micro‐éditions. A partir des années 2010, il commence à produire des œuvres plastiques de grande taille dans le courant du land art et plus largement de l’art in-situ. C’est ainsi qu’il réalise à la belle saison des installations en volume dans la nature et dans l’espace public. Œuvres en bois et souvent en bois de réemploi qui proposent une expérience sensorielle aux visiteurs : œuvres à parcourir, à habiter, œuvres avec lesquelles il est possible d’interagir… Depuis quelques années, il bénéficie de longues résidences à l’étranger qui lui permettent d’approfondir ses recherches, de perfectionner ses techniques et d’approcher des cultures non-européennes. En octobre 2023 est paru aux éditions « l’Echappée » L’incorrigible, itinéraire d’un bagnard ordinaire, un roman sans paroles, composé de 90 linogravures. Il travaille actuellement sur un deuxième ouvrage pour les éditions « Ici bas ».

A l’occasion de La Voix des Indés, la bibliothèque vous propose un atelier linogravure avec Roland Cros.

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit

inscription par mail à bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr ou par téléphone au 01 40 38 65 40

Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr