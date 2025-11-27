La composition de textes, individuels et collectifs, s’inspirera des images, mais aussi des souvenirs, lectures, visions, projets, mots d’amour, que vous serez prêts à partager !

Qu’est-ce qu’on peut bien raconter dans un rectangle de 11 X 15 cm ?

Si des photos du 18ème se sont glissées dans l’album de votre téléphone,

Si vous n’avez même pas besoin de photos, car vous le connaissez comme le fond de vos poches,

Si vous avez envie de donner une forme poétique à vos souvenir de Paris, de chez vous, de vacances, d’ailleurs,

Si vous préférez remonter l’histoire ou inventer le futur de votre quartier,

Si vous avez envie de tester des styles d’écriture et de vous surprendre,

… Cet atelier est fait pour vous !

et en plus, à la sortie, vous pourrez dire d’avoir composé des photo-poèmes !

Venez comme vous êtes (apportez des photos du quartier si vous en avez) !

Elisabetta Cunegatti, habitante de la rue Philippe de Girard, artiste et étudiante en Création littéraire à CY Cergy-Paris Université, vous propose d’explorer le quartier en photo-poésie. Il s’agira de concevoir des cartes postales multi-vues et de les écrire.

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription par téléphone 01 40 38 65 40 et par mail à bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

Public adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr