La Voix des Indés Librairie Les Champs magnètiques Paris

Accorder une place à part en bibliothèque, afin d’y laisser s’exprimer la voix singulière de l’édition indépendante, telle est l’ambition de ce festival. En valorisant sa foisonnante production, le pluralisme et la diversité du paysage éditorial qu’elle incarne, La Voix des indés revient pour une deuxième édition, du 15 janvier au 21 février 2026. Et cette année, de nouvelles bibliothèques rejoignent l’aventure ! Associant des librairies, laissant carte blanche à des maisons d’édition choisies avec soin, La Voix des indés propose des rencontres et des ateliers pour tous les publics afin de mettre en lumière un travail précieux, novateur et qui prône la différence dans un milieu éditorial de plus en plus concentré.

Librairie Les Champs magnètiques 25, rue du Rendez-vous 75012 Paris

