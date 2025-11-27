Lauréate du Prix du Livre d’Histoire contemporaine 2025 et du Prix Jean Blot 2025 pour son livre « Parias : Hannah Arendt et la « tribu » en France (1933-1941) », publié en 2024 aux Editions L’Echappée, Marina Touilliez est journaliste et conférencière. Diplômée en sciences politiques, elle est spécialiste de l’histoire du racisme et de la Shoah.

Parias : Hannah Arendt et la « tribu » en France (1933-1941) est le » récit palpitant des huit années françaises de Hannah Arendt qui marqueront profondément sa vie et son œuvre.

Fuyant la Gestapo, Hannah Arendt arrive à Paris en octobre 1933. La jeune femme de 27 ans, promise à une brillante carrière universitaire en Allemagne, doit se faire aux chambres insalubres des hôtels garnis, à la difficulté de trouver du travail et à l’hostilité d’une partie des Français. Mais dans le quartier latin et à Montparnasse, ceux qui ont fui Hitler parviennent à faire vivre un autre pays en exil. Elle y croise Heinrich Blücher, faux dandy et vrai révolutionnaire, qui deviendra son mari. Tous deux font partie d’une famille d’hurluberlus magnifiques – composée, entre autres, d’Erich Cohn-Bendit, Lotte Sempell, Chanan Klenbort, Adrienne Monnier, Fritz Fränkel, Minna Flake et Arthur Koestler – qui se retrouvent autour du génial Walter Benjamin. Ils forment cette « tribu » qui donne à chacun la force de continuer à vivre. À l’approche de la guerre, et face à l’afflux de réfugiés, l’administration française interne les « indésirables » et les amis sont l’un après l’autre enfermés. Pendant plusieurs semaines, Arendt connaît « l’enfer du camp de Gurs » et frôle le désespoir. Lorsque les troupes nazies envahissent la France, elle profite du chaos pour fuir le camp… »

A l’occasion de La Voix des Indés, Marina Touilliez présentera » Parias : Hannah Arendt et la « tribu » en France (1933-1941) » publié aux éditions L’Echappée

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr