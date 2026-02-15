La voix des mots (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde

La voix des mots (Médiathèque du centre)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Récital autour de Jean-Roger Caussimon.

Un moment de poésie et de musique à partager.

Au profit de la Ligue contre le cancer, dans le cadre de #MarsBleu .

A 14h30. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

English : La voix des mots (Médiathèque du centre)

