La voix des mots (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde
La voix des mots (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde samedi 7 mars 2026.
La voix des mots (Médiathèque du centre)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Récital autour de Jean-Roger Caussimon.
Un moment de poésie et de musique à partager.
Au profit de la Ligue contre le cancer, dans le cadre de #MarsBleu .
A 14h30. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La voix des mots (Médiathèque du centre)
L’événement La voix des mots (Médiathèque du centre) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-12 par Brive Tourisme