La voix des phares

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:30:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Projection du film documentaire réalisé par la championne de kite surf et habitante de Plogoff, Fabienne d’Ortoli, qui avec son compagnon Cyril Rousse sont allés à la rencontre des phares de la mer d’Iroise en kite surf. Des images impressionnantes, qui font la part belle à la voix des gardiens de phare, avec lesquels le public pourra échanger à l’issue de la projection.

Repas (grillades, légumes et dessert pour 9 euros) Réserver avant jeudi 21 mars à contact@lapointe-emmaus.bzh .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

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English : La voix des phares

L’événement La voix des phares Primelin a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz