La Voix des prophètes, Isaïe et Jérémie – concert conférence – art vocal médiéval Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Le programme s’articule en trois volets :

1ère partie – La tige de Jessé : l’annonce d’une promesse, la vision d’une lumière à venir. Le répons grégorien Stirps Jesse, attribué à Fulbert de Chartres, en est un point d’ancrage. Véritable “tube” médiéval, ce texte inspiré du prophète Isaïe a été paraphrasé sous de multiples formes musicales — de la sobriété puissante du chant grégorien monodique aux premières polyphonies “fleuries” du XIᵉ siècle, jusqu’aux jeux inventifs d’organa à 2, 3 ou 4 voix de l’École de Notre-Dame.

2e partie – La douleur de l’attente : ce sont les larmes de Jérémie à travers les anciennes Lamentations, et les plaintes du peuple en exil — telles que dans le psaume 136, Super flumina Babylonis.

3e partie – La promesse et l’accomplissement : la naissance de l’espérance, la lumière qui se lève dans la nuit des temps.

Ce programme est aussi une des rares occasions de redonner vie à des chants anciens, dont une grande partie repose uniquement dans de vieux manuscrits — tropes, chants de processions, versets d’offertoires — et de découvrir la richesse et la diversité des styles vocaux de la musique médiévale.

À la croisée de la tradition et de la création, le programme inclut également des œuvres contemporaines inspirées du plain-chant, du compositeur norvégien Henrik Ødegaard (né en 1960), qui insuffle à cet héritage millénaire une vigueur des harmonies d’aujourd’hui.

Cinq chanteuses feront vivre ce répertoire, en dialogue avec ces voix prophétiques qui, à travers les siècles, continuent d’instruire et toucher nos âmes.

L’ensemble LUX CANTUS est né en 2019 de l’enthousiasme et de la passion de ses chanteuses pour le chant grégorien. L’ensemble se destine à faire vivre l’ancienne tradition musicale dans son cadre naturel, la liturgie, lors des messes grégoriennes du vendredi soir en l’église Saint Roch de Paris.

Lux Cantus se consacre également au partage de la beauté du chant grégorien sur scène lors de concerts et festivals. Il met l’accent sur la musicalité et l’authenticité du répertoire ancien s’appuyant davantage sur des sources médiévales, des mélodies traditionnelles et des polyphonies anciennes et modernes.

Ce concert-conférence met à l’honneur deux grandes figures bibliques dont les voix résonnent à travers les chants sacrés du Moyen-Age: les prophètes Isaïe et Jérémie.

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

réservation via Weezevent: https://my.weezevent.com/voix-des-prophetes-isaie-et-jeremie

Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



