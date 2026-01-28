La voix des Sibylles Alençon

La voix des Sibylles

Le chœur de femmes du conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) vous invite à (re)découvrir des mélodies millénaires.

Le chant des sibylles résonne depuis le Moyen Âge. Prophétiques et poétiques, leurs voix s’expriment autour d’hymnes, odes et chansons a cappella, monodiques et polyphoniques.

Ce concert aux bougies, interprété par le chœur de femmes du conservatoire, sera l’occasion de découvrir ces mélodies millénaires (Xe XIVe siècles), solennelles, mystérieuses, spirituelles et envoûtantes.

Le programme musical rendra également hommage aux grandes figures féminines inspirantes de cette époque Hildegarde von Bingen, Aliénor d’Aquitaine, Aliénor de Bretagne, Marie de Champagne…

Direction Anne-Marie Concé .

