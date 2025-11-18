la Voix d’Hind Rajab Echange avec le Réalisateur retransmis Cinéma Olympia Pontarlier
la Voix d’Hind Rajab Echange avec le Réalisateur retransmis
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Début : 2025-11-18 20:15:00
fin : 2025-11-18 22:30:00
Découvrez la Voix d’Hind Rajab en Avant Première dans Votre Cinéma Olympia Pontarlier
Temps d’Echange avec le Réalisateur à la suite du film retransmis en direct dans votre Cinéma.
Synopsis 29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoye .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 17 63 cine.olympia@orange.fr
