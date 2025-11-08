LA VOIX D’OR DU KAZAKHSTAN – LA VOIX D’OR DU KAZAKHSTAN – 30 ANS DE C – SALLE GAVEAU Paris

LA VOIX D’OR DU KAZAKHSTAN – LA VOIX D’OR DU KAZAKHSTAN – 30 ANS DE C Début : 2025-11-08 à 20:30. Tarif : – euros.

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : LA VOIX D’OR DU KAZAKHSTAN – 30 ANS DE CARRIEREArtiste d’exception, elle a longtemps été la soliste étoile du Théâtre national kazakh d’État Abaï, avant de briller sur la scène du prestigieux Astana Opera.En trente ans d’une carrière éblouissante, elle a incarné plus de cinquante rôles d’opéra et interprété des centaines de chants populaires kazakhs, devenant ainsi le véritable rossignol du Kazakhstan.Ses récitals ont été ovationnés sur les plus grandes scènes internationales : le Cadogan Hall à Londres, le Carnegie Hall à New York, ou encore le Zhongshan Hall en Chine. Invitée par Plácido Domingo, elle s’est produite à l’Opéra de Washington aux côtés de Mirella Freni.Lauréate de nombreux concours internationaux, dont le prestigieux Concours Tchaïkovski, elle a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de l’art lyrique.Aujourd’hui, forte de son expérience et de son rayonnement international, elle dirige avec passion et ferveur le Théâtre d’opéra et de ballet de la ville de Chymkent.C’est en France qu’elle a lancé sa brillante carrière mondiale, se produisant notamment à l’Opéra Bastille de Paris et au Théâtre national de l’Opéra de France. Aujourd’hui, cette “Voix d’or” et Artiste du peuple du Kazakhstan revient avec émotion et fierté pour présenter son concert jubilaire au public français, dans l’écrin prestigieux de la Salle Gaveau.

