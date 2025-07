ANEES – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris

Anees sera en concert exceptionnel au Trabendo à Paris le 11 septembre 2025 ! Originaire de Washington D.C., Anees s’est imposé comme l’une des voix montantes de la scène indépendante grâce à son mélange unique de hip-hop, soul, pop et R&B. Révélé par le succès viral de Sun and Moon , classé numéro un aux Philippines et salué à l’international, il captive par ses textes introspectifs, sa sincérité et son énergie scénique. Entre poésie, conscience sociale et mélodies lumineuses, Anees propose une musique à la croisée des genres, portée par une approche authentique et profondément humaine.Le nombre de place est limité à 8 par commande.LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75