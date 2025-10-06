LA VOIX D’OR – GAITE RIVE GAUCHE Paris

LA VOIX D’OR – GAITE RIVE GAUCHE Paris lundi 6 octobre 2025.

LA VOIX D’OR Début : 2025-11-04 à 20:30. Tarif : – euros.

LA VOIX D’ORUn spectacle musical d’Eric BuQui était La Voix d’Or ? Découvrez-le en plongeant dans l’univers des années 50 à travers ce biopic musical qui vous fera battre le coeur !Embarquez dans cette surprenante histoire vraie, celle de Charles Gentes, chanteur d’après-guerre que l’on surnommait La Voix d’Or Chansons originales de l’époque, reprises des grands airs de la chanson française (Aznavour, Brel, Piaf, Trenet, Brassens, Montand, en passant par Dario Moreno et Dalida), amours passionnés, traversez cette folle et tendre saga familiale qui va se fabriquer sous vos yeux et vous emmènera de l’Egypte jusqu’au Liban en passant par les cabarets du Montmartre d’après-guerre. Secrets de famille, réconciliation avec le passé, passez du rire aux larmes avec ce spectacle musical que vous allez a-D’OR-er ! La Voix d’Or arrive enfin de retour à Paris après une tournée triomphante À partir du 14 Juin 2025, le spectacle évènement qui a émerveillé la presse et le public au Festival d’Avignon durant 2 ans, qui a été couronné de succès la saison dernière au Théâtre Actuel La Bruyère revient au théâtre de la Gaité Rive Gauche pour notre plus grand plaisir.Après le succès de leur pièce Oublie-moi , primée par 4 Molières en 2023, les producteurs d’Atelier Théâtre Actuel (30 Molières ces 10 dernières années) vous propose de vous embarquer dans le nouveau spectacle de l’auteur de Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? (Molière du Meilleur Spectacle musical 2020) qui est vite devenu un coup de coeur de la presse.Auteur(s) : Eric Bu, Thibaud Houdinière Artiste(s) : Sandrine Seubille, Élodie Menant, Grégory Benchenafi, Marc Citti ou Stéphane Giletta, Benjamin Egner, Charlie Fargialla Metteur en scène: Eric BuDurée : 1h30La presse en parle :TELEMATIN : Un coup de coeur / LE PARISIEN : Un petit bonheur / LE FIGARO : On en redemande

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75