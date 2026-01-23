LA VOIX DU COEUR Maison de la Forêt Le Gâvre
samedi 7 février 2026.
LA VOIX DU COEUR
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
2026-02-07 2026-04-04 2026-06-06
Atelier chant spontané avec Capucine.
Aucune expérience de chant n’est nécessaire pour participer à cet atelier.
Exprimer notre chant intérieur. Une rencontre avec soi-même et les autres, dans l’intimité de sa voix, au-delà des mots, à travers le chant spontané, permet de recontacter des facettes de soi oubliées, délaissées ou niées. .
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Spontaneous singing workshop with Capucine.
