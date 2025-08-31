La Voix du Corps, l’Écho des Mots Pré Martal Boulc

La Voix du Corps, l’Écho des Mots Pré Martal Boulc dimanche 31 août 2025.

La Voix du Corps, l’Écho des Mots

Pré Martal La Ferme Salam Boulc Drôme

Tarif : 950 – 950 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-08-31

Plongez dans une semaine transformative pour libérer votre expression. À travers des pratiques corporelles douces, des marches régénérantes, explorez l’écriture créative et la prise de parole. Puis partagez votre message via mon podcast ‘Éclats de Voix’. »

.

Pré Martal La Ferme Salam Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes acd@anneclairedelval.com

English :

Immerse yourself in a transformative week of self-expression. Through gentle body practices, rejuvenating walks, explore creative writing and speaking. Then share your message via my podcast ‘Éclats de Voix’. »

German :

Tauchen Sie ein in eine transformative Woche, um Ihre Ausdruckskraft zu entfalten. Mit sanften Körperübungen und regenerierenden Spaziergängen erforschen Sie kreatives Schreiben und Sprechen. Dann teilen Sie Ihre Botschaft über meinen Podcast ‘Éclats de Voix’. »

Italiano :

Immergetevi in una settimana trasformativa per liberare la vostra espressione. Attraverso pratiche corporee dolci e passeggiate rigeneranti, esplorate la scrittura creativa e la parola. Poi condividete il vostro messaggio attraverso il mio podcast ‘Éclats de Voix' »

Espanol :

Sumérjase en una semana transformadora para liberar su expresión. A través de prácticas corporales suaves y paseos rejuvenecedores, explora la escritura creativa y la oratoria. Luego comparte tu mensaje a través de mi podcast ‘Éclats de Voix' »

L’événement La Voix du Corps, l’Écho des Mots Boulc a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme du Pays Diois