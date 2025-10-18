La Voix est libre Place de l’hôtel de ville Bouc-Bel-Air

La Voix est libre Place de l’hôtel de ville Bouc-Bel-Air samedi 18 octobre 2025.

La Voix est libre

Samedi 18 octobre 2025 de 14h à 20h. Place de l’hôtel de ville Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Grande fête du conte et de l’imaginaire

Grande fête du conte et de l’imaginaire, la Voix est libre propose chaque année une immersion complète dans un nouveau thème.

Pour cette 4e édition, préparez vos drakkars pour un voyage dans les contes et légendes du Nord. Tout l’après-midi au Château, rejoignez vos chefs de clans Vikings et vivez de grandes aventures en famille et entre amis !



*******Animations en entrée libre tout public *******

CAMPS VIKINGS

De 14h à 18h

Contes légendaires, défis et jeux d’épées rejoignez les clans nordiques pour devenir un véritable Viking !

CONTES & LEGENDES DU NORD

-La Reine des Neiges, d’après le conte d’Andersen

14h30 et 16h30

Par Agnès Lemaitre de la Cie Prométhéa

-Contes tressés

15h30 et 17h30

Par Karin Villecroze et Jocelyne Membribe

Durée des contes 30-40 min.

CONCERT VIKING

À 18h

Par le groupe Celt’n Pepper

ET AUSSI

Coin lecture

Ateliers créatifs

Atelier maquillage et tatouage

Espace de jeu pour les tout petits

Taverne animée et buvette gratuite



*******Animations sur inscription*******

INITIATION AU JEU DE RÔLE

Jeu coopératif où chaque joueur incarne un personnage dans l’histoire racontée par le maître du jeu.

Tout public dès 10 ans

2 sessions de 14h à 20h30

Durée des parties 3h00

L’HISTOIRE DONT TU ES LE HEROS

Tables de jeux de rôle adaptés aux plus jeunes et leurs familles.

Tout public dès 8 ans

3 sessions de 14h à 20h

Durée des parties 2h00

MURDER PARTY

Un crime a été commis au Château, à vous de découvrir le coupable ! Menez l’enquête en interrogeant les suspects mais soyez prudents car tous les clans ont quelque chose à cacher…

Tout public dès 12 ans

Durée des parties 50 min.

ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE

Pour résoudre l’énigme, il faudra fouiller le Château et regrouper tous les indices en équipe !

Tout public dès 12 ans

Durée des parties 50 min.



*****************************

Entrée libre et gratuite au Château dès 14h00

Inscription indispensable pour

-la murder party

-l’escape game

-l’initiation au jeu de rôle

-l’histoire dont vous êtes le héros

à la bibliothèque municipale au 04.42.94.93.79 ou bibliotheque@boucbelair.fr .

Place de l’hôtel de ville Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 94 93 79 bibliotheque@boucbelair.fr

English :

A celebration of storytelling and the imaginary

German :

Großes Fest der Märchen und der Phantasie

Italiano :

Una grande celebrazione della narrazione e del mondo dell’immaginario

Espanol :

Una gran celebración de la narración y el mundo imaginario

