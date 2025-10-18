La Voix est libre Place de l’hôtel de ville Bouc-Bel-Air
La Voix est libre
Samedi 18 octobre 2025 de 14h à 20h. Place de l’hôtel de ville Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 20:00:00
2025-10-18
Grande fête du conte et de l’imaginaire
Grande fête du conte et de l’imaginaire, la Voix est libre propose chaque année une immersion complète dans un nouveau thème.
Pour cette 4e édition, préparez vos drakkars pour un voyage dans les contes et légendes du Nord. Tout l’après-midi au Château, rejoignez vos chefs de clans Vikings et vivez de grandes aventures en famille et entre amis !
*******Animations en entrée libre tout public *******
CAMPS VIKINGS
De 14h à 18h
Contes légendaires, défis et jeux d’épées rejoignez les clans nordiques pour devenir un véritable Viking !
CONTES & LEGENDES DU NORD
-La Reine des Neiges, d’après le conte d’Andersen
14h30 et 16h30
Par Agnès Lemaitre de la Cie Prométhéa
-Contes tressés
15h30 et 17h30
Par Karin Villecroze et Jocelyne Membribe
Durée des contes 30-40 min.
CONCERT VIKING
À 18h
Par le groupe Celt’n Pepper
ET AUSSI
Coin lecture
Ateliers créatifs
Atelier maquillage et tatouage
Espace de jeu pour les tout petits
Taverne animée et buvette gratuite
*******Animations sur inscription*******
INITIATION AU JEU DE RÔLE
Jeu coopératif où chaque joueur incarne un personnage dans l’histoire racontée par le maître du jeu.
Tout public dès 10 ans
2 sessions de 14h à 20h30
Durée des parties 3h00
L’HISTOIRE DONT TU ES LE HEROS
Tables de jeux de rôle adaptés aux plus jeunes et leurs familles.
Tout public dès 8 ans
3 sessions de 14h à 20h
Durée des parties 2h00
MURDER PARTY
Un crime a été commis au Château, à vous de découvrir le coupable ! Menez l’enquête en interrogeant les suspects mais soyez prudents car tous les clans ont quelque chose à cacher…
Tout public dès 12 ans
Durée des parties 50 min.
ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE
Pour résoudre l’énigme, il faudra fouiller le Château et regrouper tous les indices en équipe !
Tout public dès 12 ans
Durée des parties 50 min.
*****************************
Entrée libre et gratuite au Château dès 14h00
Inscription indispensable pour
-la murder party
-l’escape game
-l’initiation au jeu de rôle
-l’histoire dont vous êtes le héros
à la bibliothèque municipale au 04.42.94.93.79 ou bibliotheque@boucbelair.fr .
Place de l’hôtel de ville Château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 94 93 79 bibliotheque@boucbelair.fr
English :
A celebration of storytelling and the imaginary
German :
Großes Fest der Märchen und der Phantasie
Italiano :
Una grande celebrazione della narrazione e del mondo dell’immaginario
Espanol :
Una gran celebración de la narración y el mundo imaginario
