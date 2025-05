La voix féminine au Grand Siècle – Périgueux, 14 juin 2025 20:30, Périgueux.

Dordogne

La voix féminine au Grand Siècle 10 Avenue Cavaignac Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

L’association des amis de l’orgue de la Cité vous invite à un concert liant la voix de Marilys Moury et l’orgue récemment relevé et achevé de l’église de la Cité que tiendra Quentin du Verdier, ancien élève du CNSM de Paris, et professeur d’orgue au conservatoire de Périgueux.

Le concert, intitulé « La voix féminine au Grand Siècle » donnera à entendre des motets de Marc-Antoine Charpentier, Louis-Nicolas Clérambault et André Campra, en alternance avec, à l’orgue seul, la messe pour les couvents de François Couperin.

Entrée 10 euros, gratuit pour les enfants accompagnés (-15 ans).

Billetterie sur place, le jour du concert. Comme il est de coutume, un grand-écran permettra de suivre le jeu de l’organiste .

