La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Place de l’église Fournets-Luisans
mardi 25 août 2026 · Place de l'église · Fournets-Luisans
Informations pratiques
Fournets-Luisans
La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
Place de l’église 1 Lieu-dit Tour de l’Église Fournets-Luisans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Vivez une expérience ludique et immersive pour comprendre, ressentir et découvrir la voix sous toutes ses facettes. Du baroque au jazz, du romantisme à la pop, laissez-vous surprendre par Mali et Virginie Zivkovic. Grâce à leur duo ténor-piano, ils vous feront voyager à travers les styles musicaux et les émotions, dans un spectacle accessible à tous. Une belle occasion de découvrir la voix lyrique autrement, dans un moment convivial et accessible à tous. .
Place de l’église 1 Lieu-dit Tour de l’Église Fournets-Luisans 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr
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English : La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
L’événement La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Fournets-Luisans a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS