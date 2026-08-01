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AGENDA · Fournets-Luisans

La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Place de l’église Fournets-Luisans

mardi 25 août 2026 · Place de l'église · Fournets-Luisans

La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Place de l’église Fournets-Luisans

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
1 Lieu-dit Tour de l'Église
Ville
25390 Fournets-Luisans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Fournets-Luisans

La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !

Place de l’église 1 Lieu-dit Tour de l’Église Fournets-Luisans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Vivez une expérience ludique et immersive pour comprendre, ressentir et découvrir la voix sous toutes ses facettes. Du baroque au jazz, du romantisme à la pop, laissez-vous surprendre par Mali et Virginie Zivkovic. Grâce à leur duo ténor-piano, ils vous feront voyager à travers les styles musicaux et les émotions, dans un spectacle accessible à tous. Une belle occasion de découvrir la voix lyrique autrement, dans un moment convivial et accessible à tous.   .

Place de l’église 1 Lieu-dit Tour de l’Église Fournets-Luisans 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15  communication@portes-haut-doubs.fr

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English : La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !

L’événement La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Fournets-Luisans a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS