La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! École des Prés Verts Loray
dimanche 30 août 2026 · École des Prés Verts · Loray
Informations pratiques
Loray
La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
École des Prés Verts Rue de la Fontaine Ronde Loray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vivez une expérience ludique et immersive pour comprendre, ressentir et découvrir la voix sous toutes ses facettes. Du baroque au jazz, du romantisme à la pop, laissez-vous surprendre par Mali et Virginie Zivkovic. Grâce à leur duo ténor-piano, ils vous feront voyager à travers les styles musicaux et les émotions, dans un spectacle accessible à tous. Une belle occasion de découvrir la voix lyrique autrement, dans un moment convivial et accessible à tous. .
École des Prés Verts Rue de la Fontaine Ronde Loray 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr
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English : La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
L’événement La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Loray a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS