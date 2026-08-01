La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Église Ouvans
samedi 29 août 2026 · Église · Ouvans
Informations pratiques
Ouvans
La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
Église 1 Route de Vellevans Ouvans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Vivez une expérience ludique et immersive pour comprendre, ressentir et découvrir la voix sous toutes ses facettes. Du baroque au jazz, du romantisme à la pop, laissez-vous surprendre par Mali et Virginie Zivkovic. Grâce à leur duo ténor-piano, ils vous feront voyager à travers les styles musicaux et les émotions, dans un spectacle accessible à tous. Une belle occasion de découvrir la voix lyrique autrement, dans un moment convivial et accessible à tous. .
Église 1 Route de Vellevans Ouvans 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 65 15 15 communication@portes-haut-doubs.fr
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English : La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue !
L’événement La voix lyrique…comme vous ne l’avez jamais entendue ! Ouvans a été mis à jour le 2026-08-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS