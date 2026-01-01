(P.O.L, 2018.)

Frédérique Berthet, lauréate du Prix du livre de cinéma, reconstitue à partir du film Chronique d’un été (1961), de Jean Rouch et Edgar Morin, la fabrique d’un personnage féminin qui n’eut pas « les quinze ans de tout le monde », Marceline Loridan. Apparaît ainsi, d’entre les pages, la silhouette prémonitoire d’une contemporaine, artiste et témoin de la Shoah. La Voix manquante interroge avec subtilité les liens unissant l’Histoire et ses représentations cinématographiques.

En présence de l’auteure et de Marie‑Sophie Ferdane, comédienne.

En conversation avec Alexia Vanhée, déléguée artistique du Festival international Jean Rouch et chargée de projets culturels CNRS – UAR 2259 Appui à la Recherche et Diffusion des Savoirs (ARDIS).

En partenariat avec le Théâtre de la Ville

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris

