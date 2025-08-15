La Volat portes-ouvertes La Voltat Saint-Cyr-Montmalin

La Volat portes-ouvertes La Voltat Saint-Cyr-Montmalin vendredi 15 août 2025.

La Voltat 12 rue de Chamblay Saint-Cyr-Montmalin Jura

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-16 18:00:00

2025-08-15

Portes ouvertes de La Volat :

– Dégustation gratuite

– moins 10% sur tous les vins

La Volat Déboucheur de talents au naturel.

C’est avant tout la passion des canons d’exception et une grande histoire d’amour pour le terroir jurassien.

C’est aussi, la volonté de mettre en lumière des femmes et des hommes dévoués autour d’une même passion, produire de raisins et des jus les sains possible.

Vins naturels du Jura

La Volat, c’est une sélection vivante, libre et engagée de vins naturels et spécialisé sur les vins du Jura.

Un projet né d’un amour profond pour ce terroir singulier, pour des vins sincères, non maquillés, qui racontent une histoire celle de la vigne, du sol, du millésime… et surtout, celle de celles et ceux qui les font naître.

Ici, pas de compromis que des vins naturels.

Des bouteilles issues de micro-domaines, de vigneronnes et vignerons passionnés, qui travaillent sans intrants, avec une vraie attention au vivant, à la vigne comme à la cave.

Pourquoi “La Volat” ?

Parce que ce mot évoque la liberté, le mouvement, l’énergie brute des vins qui vibrent.

C’est aussi un clin d’œil à l’imperfection assumée, à ce petit rien qui rend chaque flacon unique, à contre-courant des standards figés.

La Volat, c’est une invitation à boire autrement.

À découvrir des vins francs, expressifs, parfois déroutants, toujours vrais.

Bienvenue. .

La Voltat 12 rue de Chamblay Saint-Cyr-Montmalin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 56 90 54 lavolat@gmail.com

