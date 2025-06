La Voûte en vadrouille – Flavin 4 juillet 2025 07:00

à partir de 19h- LA VAYSSIERE. Parcours de la convivialité du bar associatif de la Voûte pour être au plus près des villageois. Boissons et Assiettes gourmandes (12€) sur résa au 06.85.51.09.54 ou lassosflavinoise@gmail.com. CB à partir de 10€.

Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 85 51 09 54 lassosflavinoise@gmail.com

English :

from 19h- LA VAYSSIERE. Conviviality trail from the bar association La Voûte to be as close as possible to the villagers. Drinks and gourmet platters (12?) by prior arrangement on 06.85.51.09.54 or lassosflavinoise@gmail.com. Credit cards from 10?

German :

ab 19 Uhr- LA VAYSSIERE. Parcours der Geselligkeit von der Vereinsbar La Voûte aus, um den Dorfbewohnern so nahe wie möglich zu sein. Getränke und Feinschmeckerteller (12?) auf Vorbestellung unter 06.85.51.09.54 oder lassosflavinoise@gmail.com. Kreditkarte ab 10 Euro.

Italiano :

dalle 19:00- LA VAYSSIERE. Giro di convivialità dell’associazione bar La Voûte per essere il più vicino possibile agli abitanti del villaggio. Bevande e piatti gourmet (12?) su prenotazione allo 06.85.51.09.54 o lassosflavinoise@gmail.com. Carte di credito a partire da 10?

Espanol :

a partir de las 19h- LA VAYSSIERE. Recorrido de convivencia por la asociación de bares La Voûte para estar lo más cerca posible de los habitantes del pueblo. Bebidas y platos gastronómicos (12?) previa reserva al 06.85.51.09.54 o lassosflavinoise@gmail.com. Tarjetas de crédito a partir de 10?

