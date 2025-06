La Voûte en vadrouille – Flavin 25 juillet 2025 07:00

Aveyron

La Voûte en vadrouille Pont de la Capelle Viaur Flavin Aveyron

Assiette gourmande sur réservation avant le mardi

à partir de 19h Pont de la Capelle Viaur. Parcours de la convivialité du bar associatif de la Voûte pour être au plus près des villageois. Boissons et Assiettes gourmandes (12€) sur résa au 0685510954 ou lassosflavinoise@gmail.com. CB dès 10€.

Pont de la Capelle Viaur

Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 85 51 09 54 lassosflavinoise@gmail.com

English :

from 7pm Pont de la Capelle Viaur. Conviviality tour of the Voûte bar association, to be as close as possible to the villagers. Drinks and « Assiettes gourmandes » (12?) on reservation at 0685510954 or lassosflavinoise@gmail.com. Credit cards from 10?

German :

ab 19 Uhr Brücke von La Capelle Viaur. Geselliger Rundgang durch die Bar de la Voûte, um den Dorfbewohnern so nahe wie möglich zu sein. Getränke und Feinschmeckerteller (12?) auf Vorbestellung unter 0685510954 oder lassosflavinoise@gmail.com. Bankkarte ab 10?

Italiano :

dalle 19:00 Pont de la Capelle Viaur. Visita conviviale al bar della comunità di La Voûte per essere il più vicino possibile agli abitanti del villaggio. Bevande e piatti gourmet (12?) su prenotazione a 0685510954 o lassosflavinoise@gmail.com. Carte di credito a partire da 10?

Espanol :

a partir de las 19.00 h Pont de la Capelle Viaur. Recorrido de convivencia por el bar comunitario de La Voûte para estar lo más cerca posible de los habitantes del pueblo. Bebidas y platos gastronómicos (12?) previa reserva en 0685510954 o lassosflavinoise@gmail.com. Tarjetas de crédito a partir de 10?

