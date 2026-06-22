La voûte en vadrouille Flavin
vendredi 3 juillet 2026 · Flavin
Informations pratiques
Flavin
La voûte en vadrouille
Flavin Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
assiette gourmande
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-24 2026-08-21
Le bar associatif de Flavin se déplace dans 3 hameaux de la commune pour partager un verre autour d’une planche de charcuterie. De plus, en dehors de ces dates, notre bar associatif (place st Pierre à Flavin ) reste ouvert les vendredis de l’été.
Réservation planche de charcuterie par mail lassosflavinoise@gmail.com organisé par l’Assos Flavinois 06.85.51.09.54
le 3 juillet à partir de 19h à LD Les bastrie/ Flavin
le 24 juillet à partir de 19h à Ld espessergue/ Flavin
le 21 août a partir de 19h à LD Ferrieu/ Flavin
À partir de 19h
️ Assiette gourmande 12€
Réservation obligatoire pour l’assiette
au plus tard le mardi précédent chaque événement
06 85 51 09 54
lassosflavinoise@gmail.com 12 .
Flavin 12450 Aveyron Occitanie +33 6 85 51 09 54 lassosflavinoise@gmail.com
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English :
The Flavin community bar is making the rounds in three hamlets in the town to share a drink and a charcuterie platter. In addition, outside of these dates, our community bar (Place St. Pierre in Flavin) remains open on Fridays during the summer.
L’événement La voûte en vadrouille Flavin a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)