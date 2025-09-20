La Voûte Rovellotti, lieu d’exception : à la rencontre des œuvres saisissantes du sculpteur-fondeur Rovellotti La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas

La Voûte Rovellotti, lieu d’exception : à la rencontre des œuvres saisissantes du sculpteur-fondeur Rovellotti Samedi 20 septembre, 10h00 La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Visitez la Voûte, ancien moulin à huile dédié aujourd’hui aux bronzes de René Rovellotti et reçoit des artistes et évènements variés. On y évoque la technique de coulée à la cire perdue.

La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas 47 Rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0625870221 Ancien moulin à huile du XVIIIe s. aux multiples facettes, la Voûte est aujourd’hui un lieu d’Art. Parking port du Pertuis.

Laurence Rovellotti