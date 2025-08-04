« La Voyageuse des Dunes de Gâvres à Quiberon » Erdeven

« La Voyageuse des Dunes de Gâvres à Quiberon » Erdeven lundi 4 août 2025.

« La Voyageuse des Dunes de Gâvres à Quiberon »

Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04 17:00:00

fin : 2025-08-04 22:00:00

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-07 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2025-08-29

Venez découvrir « La Voyageuse des Dunes de Gâvres à Quiberon » cet été !

Cette remorque est conçue pour sensibiliser le grand public de manière ludique et pédagogique sur des sujets environnementaux concernant la faune, la flore, les paysages et le réchauffement climatique.

Présente de Gâvres à Quiberon, cette initiative gratuite vous invite à découvrir les écosystèmes du littoral et à apprendre les règles à respecter pour les protéger.

Une médiatrice sera sur place pour répondre à vos questions et partager ses connaissances.

Programmation d’aout

– Tous les lundis de 17h à 22h Marché nocturne d’Erdeven

– Jeudi 07/08 de 11h à 18h Fête de l’agriculture

– Vendredi 29/08 de 10h à 17h Roches Sèches Erdeven

Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter avec la nature et de participer à la protection de notre environnement en famille ou entre amis ! .

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « La Voyageuse des Dunes de Gâvres à Quiberon » Erdeven a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon