LA VRAIE NATURE DE L'ONCLE SAM Aire-sur-l'Adour mardi 25 novembre 2025.

Médiathèque Aire-sur-l'Adour

2025-11-25

2025-11-28

2025-11-25

Cycle historique avec Pierre Vallaud

Pour beaucoup, le second mandat de Donald Trump révèle un visage très inattendu des États-Unis.

La plus puissante démocratie du monde semble vaciller sur ses principes et ne correspond plus à l’image qu’elle projette habituellement. S’agit-il d’un bref disfonctionnement dû au caractère un peu surprenant du président américain ou de l’expression de la nature profonde du pays, issue des conditions de sa naissance ainsi que de sa brève histoire ? En retraçant les grands moments de l’histoire des USA, Pierre Vallaud tentera de répondre à cette question primordiale

Une évocation de l’histoire des États-Unis d’Amérique de l’indépendance à Donald Trump

Médiathèque Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

