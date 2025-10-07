La vraie télépathie Théâtre Louis Jouvet Belfort

La vraie télépathie

Théâtre Louis Jouvet 8 Rue de l’As de Carreau Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-11 16:00:00

Lucas se souvient de ses années de collège, quand il souhaitait plus que tout devenir télépathe pour entrer dans la tête de la jolie Noémie et savoir ce qu’elle pensait de lui. C’étaient les années 80 où les ados découvraient la série des XMen et se rêvaient mutants comme le professeur Xavier.

Lucas cherche des cobayes pour ses expériences télépathiques et Jéricho se propose. Pas vraiment la personne que Lucas aurait voulu comme ami. Mais quand il découvre les problèmes que Jéricho rencontre, il n’hésite pas… C’est sûr, il ouvrira les boîtes dans la tête de son camarade et le guérira de ses crises de panique… .

Théâtre Louis Jouvet 8 Rue de l'As de Carreau Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

