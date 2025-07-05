La vraie vie d’un magicien, avec Adrien Wild Drusenheim

2 Rue du Stade 67410 Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

2026-03-27

« Anecdotes et souvenirs viennent rythmer ce spectacle autobiographique, plein de rires et d’émotions »- TELERAMA

Fort de 25 années de magie, Adrien Wild présente un récit autobiographique dans lequel il invite le public à découvrir l’insolite et amusante vie d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusion bluffants et parfois uniques au monde.

Dans cette création, il dépoussière la magie, en revisitant les classiques, notamment la célèbre femme coupée en deux, qu’il présente ici pour la première fois avec des boîtes transparentes.

Des expériences interactives, captivantes et audacieuses qui réveillent en chacun de nous l’envie de poursuivre ses rêves et d’avoir le courage d’y croire.

Age À partir de 6 ans .

2 Rue du Stade 67410 Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

