La Vremontoise Sennecé-les-Mâcon Mâcon

La Vremontoise

Sennecé-les-Mâcon Salle des Fêtes Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

2026-04-12

1 sandwich au départ puis un ravitaillement complémentaire sur le 8 et le 12 km, deux ravitaillements sur le 18 et le 24 km.

Parcours en forêt au départ puis les sentiers passent à travers champs et vignes. Beaux circuits du côté d’Hurigny. .

Sennecé-les-Mâcon Salle des Fêtes Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 40 05 50 rageoffroy@wanadoo.fr

