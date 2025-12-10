La Vremontoise Sennecé-les-Mâcon Mâcon

La Vremontoise Sennecé-les-Mâcon Mâcon dimanche 12 avril 2026.

La Vremontoise

Sennecé-les-Mâcon Salle des Fêtes Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 14:00:00

Date(s) :
2026-04-12

1 sandwich au départ puis un ravitaillement complémentaire sur le 8 et le 12 km, deux ravitaillements sur le 18 et le 24 km.
Parcours en forêt au départ puis les sentiers passent à travers champs et vignes. Beaux circuits du côté d’Hurigny.   .

Sennecé-les-Mâcon Salle des Fêtes Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 40 05 50  rageoffroy@wanadoo.fr

English : La Vremontoise

L’événement La Vremontoise Mâcon a été mis à jour le 2025-12-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)