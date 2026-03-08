la vroulonne

salle communal Verosvres Saône-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

1 à 3 ravitaillements suivant les circuits, saucisse frites à l’arrivée.

randonnée sur un terrain vallonné entre champs et forêts avec un panorama exceptionnel. .

salle communal Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 88 93 fa.ma@orange.fr

L’événement la vroulonne Verosvres a été mis à jour le 2026-03-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)