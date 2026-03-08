la vroulonne Verosvres
la vroulonne Verosvres dimanche 12 avril 2026.
la vroulonne
salle communal Verosvres Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
1 à 3 ravitaillements suivant les circuits, saucisse frites à l’arrivée.
randonnée sur un terrain vallonné entre champs et forêts avec un panorama exceptionnel. .
salle communal Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 88 93 fa.ma@orange.fr
L’événement la vroulonne Verosvres a été mis à jour le 2026-03-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)