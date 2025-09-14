La VTT Roc’H Menomblet
La VTT Roc’H Menomblet dimanche 14 septembre 2025.
La VTT Roc’H
Menomblet Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Randonnée VTT et Gravel
Départ à partir de 7h00 au stade.
Circuits de 30 à 75 kms.
Tarif 8€ .
Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 40 33 25 66 vtt.menomblet@gmail.com
English :
Mountain biking and Gravel
German :
Mountainbike- und Gravel-Wanderungen
Italiano :
Mountain bike e ghiaia
Espanol :
Bicicleta de montaña y grava
