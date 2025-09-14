La VTT Roc’H Menomblet

La VTT Roc’H Menomblet dimanche 14 septembre 2025.

La VTT Roc’H

Menomblet Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : 2025-09-14

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Randonnée VTT et Gravel

Départ à partir de 7h00 au stade.

Circuits de 30 à 75 kms.

Tarif 8€ .

Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 40 33 25 66 vtt.menomblet@gmail.com

English :

Mountain biking and Gravel

German :

Mountainbike- und Gravel-Wanderungen

Italiano :

Mountain bike e ghiaia

Espanol :

Bicicleta de montaña y grava

