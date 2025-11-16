La VTT vignes 2025 Ecole Pierre Augier Pertuis

La VTT vignes 2025

Dimanche 16 novembre 2025 de 7h45 à 14h30. Ecole Pierre Augier Bd Roger Bernard Pertuis Vaucluse

La 14ème édition de la randonnée VTT Vignes aura lieu dimanche 16 novembre 2025 à Pertuis (84)

au départ du groupe scolaire Pierre Augier

Cette randonnée VTT s’adresse à tous les vététistes de plus de 8 ans, débutants, sportifs ou experts.

La randonnée VTT Vignes 2025 comprend 4 parcours qui vous permettent de découvrir le formidable

terrain de jeu du territoire pertuisien Sud-Luberon



• Le parcours VERT, destiné aux familles, est accessible à tous dès 8 ans.

• Le parcours BLEU nécessite un bagage technique et physique minimum pour venir à bout

de ses 28 kilomètres. Il est un peu plus facile que celui de l’édition 2024.

• Le parcours ROUGE va faire chauffer vos cuisses ! Avec 1000 mètres de dénivelé positif, il

est plus exigeant que l’année passée.

• Le parcours NOIR s’adresse aux experts. De nombreuses portions restent très techniques,

il est réservé aux vététistes aguerris et ayant de l’expérience.



A noter il est possible d’emprunter des portions moins difficiles et de raccourcir. Des signaleurs et un

panneautage spécifique vous informeront de ces possibilités.



VERT “Famille” 16 km 250 m D+ (départ entre 9h15 et 10h00)

BLEU “Sportif” 28 km 550 m D+ (départ entre 8h30 et 9h30)

ROUGE “Entraîné” 39 km 1000 m D+ (départ entre 8h15 et 9h00)

NOIR “Expert” 47 km 1350 m D+ (départ entre 8h00 et 8h45)

Les départs échelonnés permettent de limiter au maximum les ralentissements sur les sentiers



Règlement et Inscriptions



● Le règlement de la manifestation est publié sur le site de la VTT Vignes,

● L’acceptation du règlement est obligatoire pour pouvoir vous inscrire,

● Les inscriptions se font uniquement en ligne. Il n’y aura pas d’inscription sur place.

Nous limitons volontairement cette manifestation sportive à 700 participants afin de réduire l’impact

environnemental, de respecter les autorisations temporaires accordées par les propriétaires des

parcelles privées traversées et de rendre l’événement le plus convivial possible.

– Sur le site de l’événement vttvignes.com

– A partir de la plate-forme Payforms, rubrique du menu “Actuellement”

https://www.payforms.fr

– Ouvertes jusqu’à atteindre le nombre d’inscrits maximum .(700)



Depuis l’édition 2024, nous ne fournissons plus de gobelet. Pensez à prendre le vôtre !



Ravitaillements



Pour la 7ème année consécutive, nous faisons le choix de produits locaux de qualité. Nous nous

fournissons notamment auprès de l’auberge du Grand Real. Nous bannissons les sodas et les aliments

industriels.

● Les circuits VERT, BLEU et ROUGE bénéficient d’un ravitaillement,

● Le circuit NOIR a deux ravitaillements,

● Un repas chaud, offert par la Commune de Pertuis, est servi à partir de 11h45 dans le Village

Accueil Pierre Augier.

Concernant les VTTae

● Les VTTAE sont les bienvenus,

● Les VTTae doivent être conformes à la législation et ils ne doivent pas être débridés,

● Aucun VTTae n’est autorisé sur le parcours VERT , sauf s’il s’agit d’accompagner des

enfants,



Réseaux sociaux



Nous vous demandons DE NE PAS PARTAGER les traces de la randonnée VTT Vignes sur les différents

réseaux sociaux. Les 4 parcours traversent, pour la très grande majorité, des parcelles privées dont

l’accès est autorisé pour la seule journée du dimanche 16 novembre 2025.

Tarifs

– 15 € pour les adultes,

– 12 € pour les licenciés FFVélo (sur présentation de la licence),

– Gratuit pour les moins de 12 ans et les moins de 18 ans licenciés à la FFVélo

– Inscription à partir du site de la VTT Vignes ou directement sur la plate-form payforms.



En résumé



– Le règlement et les consignes doivent être respectés,

– Randonnée sportive ouverte à toute et à tous, à partir de 8 ans,

– 4 parcours physiques et techniques avec des créneaux horaires à respecter,

– Convivialité exigée,

– Aucun gobelet ne sera donné, pensez à prendre le vôtre !

– Ne pas partager sa trace GPS sur les réseaux sociaux et les sites dédiés,

– Ne rien jeter dans la nature, penser à recycler,

– Plusieurs stands seront présents bière locale, assistance mécanique, animation DJ…

– Un repas gratuit est servi à l’arrivée, à partir de 11h45. .

Ecole Pierre Augier Bd Roger Bernard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 49 72 60 vttvignes@gmail.com

English :

The 14th Vignes mountain bike race will take place on Sunday, November 16, 2025 in Pertuis (84)

departing from the Pierre Augier school complex

This event is open to all mountain bikers over 8 years of age, whether beginners, athletes or experts.

German :

Die 14. Ausgabe der Mountainbike-Tour Vignes findet am Sonntag, den 16. November 2025 in Pertuis (84) statt

am Start der Schulgruppe Pierre Augier statt

Diese Mountainbike-Tour richtet sich an alle Mountainbiker ab 8 Jahren, egal ob Anfänger, Sportler oder Experten.

Italiano :

La 14ª edizione della gara di mountain bike Vignes si svolgerà domenica 16 novembre 2025 a Pertuis (84)

con partenza dal complesso scolastico Pierre Augier

Questa corsa in mountain bike è aperta a tutti gli appassionati di mountain bike di età superiore agli 8 anni, siano essi principianti, sportivi o esperti.

Espanol :

La 14ª edición de la carrera en bicicleta de montaña de Vignes se celebrará el domingo 16 de noviembre de 2025 en Pertuis (84)

con salida desde el complejo escolar Pierre Augier

Esta carrera en bicicleta de montaña está abierta a todos los ciclistas de montaña mayores de 8 años, ya sean principiantes, aficionados al deporte o expertos.

