La VTTIST CYCLIST. Saint-Pair-sur-Mer

La VTTIST
CYCLIST. 130 Rue des Ecrehous Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 13:00:00
Date(s) :
2025-11-23
La VTTIST La rando VTT à ne pas manquer !
Amoureux de nature et de sensations, rejoignez-nous pour laVTTiste, notre grande randonnée VTT ouverte à tous. Que vous soyez sportif aguerri ou simple passionné de balades en pleine nature, nous vous proposons deux parcours adaptés à vos envies
25 km un tracé accessible et convivial, idéal pour découvrir l’événement en douceur.
50 km un parcours plus exigeant, pensé pour les vttétistes en quête de challenge et d’aventure.
Au programme de beaux chemins, une ambiance conviviale et le plaisir de rouler ensemble au cœur de la nature.
Ouverture des inscriptions 1er octobre.
Ne manquez pas l’occasion de participer à cette édition ! .
cyclist.magasin@gmail.com
