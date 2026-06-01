La Vue, Agriturismo Petrara, Simeri

La Vue Samedi 6 juin, 10h00, 12h30, 16h00, 18h00, 19h00 Agriturismo Petrara Catanzaro

Toutes les activités sont gratuites, aucune réservation n’est requise. Sauf pour le « petit déjeuner sur l’herbe (avant le 3 juin) et payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

L’Agriturismo Petrara, dans la contrée homonyme simerina, soutient Rendez-vous dans le jardin, l’événement APGI visant à la connaissance et la valorisation des jardins et du paysage italien, en épousant le thème. Et si elle se nomme sunt conseguentia rerum, nous savons déjà que Petrara en assume aussi visiblement la charge, mais c’est une projection de cette année que d’entrer dans ses teintes vertes, parmi ses coupes pierreuses avec de nouveaux yeux, non seulement pour remplir davantage le signifiant de signification, mais pour remplir le thème de nouveaux horizons visuels, créatifs, productifs, destinés à ceux qui savent s’identifier sur cette terre et investir dans le paysage réel avec des perspectives d’écologie intégrale.

PROGRAMME

HEURES : 10h00

Roots in the Future : Young People’s Challenge for Sustainable, Profitable and Resilient Agriculture (Des racines dans l’avenir : le défi des jeunes pour une agriculture durable, rentable et résiliente)

Réflexions d’Emanuele Spada

Moment partagé avec les jeunes du Projet Policoro et Oikos, protagonistes du nouveau défi, avec la participation de la Soc. Coop. Dédale de Catanzaro

HEURES : 12h00

Herbes sauvages et roses sur la carte postale

Atelier de dessin et aquarelle botanique

Proposé par les étudiants du lycée artistique du Polo Liceale « L. Siciliani – G. De Nobili » de Catanzaro, mais ouvert à ceux qui veulent s’essayer à la représentation botanique thématique, le moment est consacré à la production d’une ou plusieurs cartes illustrées fleurs, herbes et fruits du jardin. Le Garden Club La Zagara offrira des explications et une assistance exécutive

HEURES : 13h30

Petit déjeuner sur l’herbe

Dans la partie du jardin en terrasse, à l’ombre de l’oliveraie, une petite gastronomie avec des produits traditionnels locaux (réservation obligatoire avant le 3 juin)

HEURES : 16h00

Des légumes qui se protègent : Dans le jardin Matto, la parole aux associations

Le récit de Giuseppe et Leo sur le projet de Cosyipaccy APS

HEURES : 18h00

Inclusivité en exposition : Par Saverio Miceli auteur des images photographiques exposées

HEURES : 19h00

De Petrara tout parle, tout chante

Court métrage

Agriturismo Petrara Simeri Crichi Simeri 88050 Catanzaro Calabria 392 8155096 https://www.agriturismopetrara.com Les chênes verts anciens aux riches feuillages accueillent les hôtes dans notre petit bourg rural qui, composé de pressoirs, de bas objets manufacturés et de chapelle, se plonge dans une typique oliveraie en terrasse. Le jardin attenant à la structure centrale destinée à l’hospitalité, accessible le long d’une allée de lavande, se caractérise par des citronniers, des roses paysagères et des roses grimpantes. Un coin est dédié aux herbes aromatiques et dispersés sont le jasmin et les géraniums odorants. L’oliveraie qui tourne vers la mer, avec une vue panoramique qui embrasse le golfe de Squillace, maintient l’ancien système de sixtes caractérisé par des murs de pierres sèches qui se déplacent également autour des systèmes racinaires des plantes, déterminant des aires de repos utiles à la vie sociale. La richesse botanique du lieu est telle qu’elle constitue un attrait pour ceux qui veulent connaître la flore autochtone à caractère spontané mais aussi pour les botanistes les plus aguerr

L’Agritourisme Petrara, dans la contrée homonyme de Simerina, soutient Rendez-vous dans le jardin, l’événement APGI visant à la connaissance et à la valorisation des jardins et du paysage italien, en

©antonella prestia