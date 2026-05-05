La vue en éveil au jardin, rocade ouest, les mangles, Petit-Canal

La vue en éveil au jardin Samedi 6 juin, 08h30 rocade ouest, les mangles Guadeloupe

Limité de 20 à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Cet atelier propose une immersion sensorielle et créative autour du jardin potager urbain. Les participants seront invités à concevoir un espace cultivé qui stimule la vue et favorise le bien-être. À travers des conseils pratiques et des échanges, chacun pourra imaginer un jardin à la fois esthétique, harmonieux et nourricier.

Les objectifs:

– Sensibiliser à l’importance de l’esthétique dans le jardin potager

– Apprendre à associer couleurs, formes et volumes végétaux

– Favoriser le bien-être par l’aménagement d’un espace naturel harmonieux

– Encourager une approche créative et personnelle du jardinage

rocade ouest, les mangles Petit-Canal Petit-Canal 97131 Les Mangles Guadeloupe Guadeloupe 0590226583 https://www.facebook.com/bwakapab/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/bwakapab.ca/;https://www.tiktok.com/@associationbwakapab Portée par l’association Bwa Kapab, « Le Jardin de valeurs » est dédié à la valorisation des savoir-faire autour de la nature, du jardinage et du bien-être de l’agriculture urbaine. Depuis 2019, l’association est reconnue comme Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et œuvre activement pour l’insertion professionnelle en recrutant et en accompagnant des salariés en parcours d’insertion. Ancrée dans une démarche de transmission et de solidarité, elle met en avant des pratiques respectueuses de l’environnement et accessibles à tous. À travers des ateliers participatifs et des temps d’échange, Bwa Kapab encourage chacun à se reconnecter au vivant, à développer son autonomie et à porter un regard nouveau sur les espaces cultivés. Le lieu se distingue par son approche à la fois sociale, pédagogique et créative, où le jardin devient un espace d’apprentissage, d’expérimentation et d’épanouissement. Il est possible de prendre le bus. Il y a un arrêt à proximité.

Rendez-vous aux jardins

Ludivine Marie-Claire, chargée de communication de l’association Bwa Kapab.