La vue en grand au parc Simon, Parc Simon, Augny

La vue en grand au parc Simon Dimanche 7 juin, 10h00 Parc Simon Moselle

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La journée de dimanche 7 juin sera l’occasion de découvrir ou re-découvrir le Parc Simon et ses vues, sa diversité et d’y rencontrer des artistes : peintres et sculpteurs vous présenteront leurs oeuvres.

Parc Simon Espace Mazenod rue de la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est Augny 57685 Moselle Grand Est 0387383294 http://augny.fr Evocation d’un parc paysager à l’anglaise du XIXe s., le parc propose aux promeneurs un cheminement plein de surprises : au détour des allées, découvrez un pavillon romantique au bord d’un étang, des arbres, ayant reçu le label « Arbre remarquable », des «vestiges» ou reconstitution d’espèces ayant fait partie à l’origine de ce parc, réputé dans les milieux botaniques de l’époque (Chêne de Turner, chicot du Canada, hêtre tortillard ou «joli fou»).

La journée de dimanche 7 juin sera l’occasion de découvrir ou re-découvrir le Parc Simon et ses vues, sa diversité et d’y rencontrer des artistes : peintres et sculpteurs vous présenteront leurs…

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