La Vuelta Voiron
La Vuelta Voiron mardi 26 août 2025.
La Vuelta
Place Saint-Bruno Voiron Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 12:00:00
fin : 2025-08-26
Date(s) :
2025-08-26
La Vuelta arrive à Voiron ! Venez vivre une étape du célèbre tour d’Espagne. Animations, stands, jeux, et ambiance festive vous attendent près de la ligne d’arrivée. Un événement à ne pas manquer !
.
Place Saint-Bruno Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 67 27 37
English :
The Vuelta comes to Voiron! Come and experience a stage of the famous Tour of Spain. Entertainment, stalls, games and a festive atmosphere await you near the finish line. An event not to be missed!
German :
Die Vuelta kommt nach Voiron! Erleben Sie eine Etappe der berühmten Spanienrundfahrt. Animationen, Stände, Spiele und eine festliche Atmosphäre erwarten Sie in der Nähe der Ziellinie. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
La Vuelta arriva a Voiron! Venite a vivere una tappa del famoso Giro di Spagna. Intrattenimento, stand, giochi e un’atmosfera di festa vi aspettano vicino al traguardo. Un evento da non perdere!
Espanol :
¡La Vuelta llega a Voiron! Ven a vivir una etapa de la famosa Vuelta a España. Animaciones, stands, juegos y un ambiente festivo le esperan cerca de la línea de meta. Un acontecimiento que no se puede perder
L’événement La Vuelta Voiron a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme du Pays Voironnais