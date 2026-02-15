La web TV de Millau Spot le 260 Millau

La web TV de Millau Spot le 260

260 Avenue de Verdun Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Venez découvrir en avant- première les derniers reportages de la web TV l’Oeil du Poisson

Soirée ouverte à tous

de 18h à 19h30

ENTREE LIBRE .

260 Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22

