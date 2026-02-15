La web TV de Millau Spot le 260 Millau
La web TV de Millau Spot le 260 Millau lundi 23 février 2026.
260 Avenue de Verdun Millau Aveyron
Début : Lundi 2026-02-23
fin : 2026-02-23
2026-02-23
Venez découvrir en avant- première les derniers reportages de la web TV l’Oeil du Poisson
Soirée ouverte à tous
de 18h à 19h30
ENTREE LIBRE .
260 Avenue de Verdun Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 70 22
L’événement La web TV de Millau Spot le 260 Millau a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)