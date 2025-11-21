La winter guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic
Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 23:30:00
2025-11-21
Le temps d’un soir, l’Éco-Domaine La Fontaine se métamorphose en village de montagne au bord de l’océan.
Lumières, ambiance bois & guirlandes, chaleur des rires et musique festive bienvenue à la Winter Guinguette !
Au menu
une généreuse tartiflette réconfortante, suivie d’un dessert gourmand.
aux platines DJ Valentin
Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
English :
For one evening, Eco-Domaine La Fontaine is transformed into a mountain village by the ocean.
German :
Für einen Abend verwandelt sich die Öko-Domäne La Fontaine in ein Bergdorf am Ozean.
Italiano :
Per una sera, Éco-Domaine La Fontaine si trasforma in un villaggio di montagna in riva all’oceano.
Espanol :
Por una noche, Éco-Domaine La Fontaine se transforma en un pueblo de montaña junto al océano.
