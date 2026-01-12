LA WINTER PARTY Saint-Saturnin-de-Lucian
LA WINTER PARTY Saint-Saturnin-de-Lucian samedi 7 février 2026.
LA WINTER PARTY
Avenue de la Coopérative Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Préparez vos combinaisons, bonnets et lunettes de ski… la montagne s’invite le temps d’une soirée !
Au programme
Raclette à volonté pour réchauffer les gourmands
1 Dessert et 1 verre offert.
Côté ambiance, laissez-vous emporter par une animation musicale live avec un saxophoniste suivi de DJ Cassou aux platines pour transformer l’après-ski en vraie fête !
Une soirée gourmande, festive et conviviale…
Sortez vos plus belles tenues de ski et rejoignez nous pour une descente mémorable !
(Dress code ski vivement recommandé pour une immersion totale dans l’ambiance hivernale.) .
Avenue de la Coopérative Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 49 08 caveau.stsaturnin@fonjoya.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get your ski suits, hats and goggles ready?the mountains are coming for an evening!
