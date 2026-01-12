LA WINTER PARTY Saint-Saturnin-de-Lucian

LA WINTER PARTY

Avenue de la Coopérative Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Préparez vos combinaisons, bonnets et lunettes de ski… la montagne s’invite le temps d’une soirée !

Au programme

Raclette à volonté pour réchauffer les gourmands

1 Dessert et 1 verre offert.

Côté ambiance, laissez-vous emporter par une animation musicale live avec un saxophoniste suivi de DJ Cassou aux platines pour transformer l’après-ski en vraie fête !

Une soirée gourmande, festive et conviviale…

Sortez vos plus belles tenues de ski et rejoignez nous pour une descente mémorable !

(Dress code ski vivement recommandé pour une immersion totale dans l’ambiance hivernale.) .

Avenue de la Coopérative Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 49 08 caveau.stsaturnin@fonjoya.com

English :

Get your ski suits, hats and goggles ready?the mountains are coming for an evening!

