LA YEGROS + EL GATO NEGRO SONG SYSTEM Perpignan

LA YEGROS + EL GATO NEGRO SONG SYSTEM
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 19.8 – 19.8 – 22
Début : 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
ElMediator 13 novembre 20h30
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
? ElMediator November 13 8:30pm
German :
? ElMediator 13. November 20:30 Uhr
Italiano :
? ElMediator 13 novembre 20.30
Espanol :
? ElMediator 13 de noviembre 20.30 h
